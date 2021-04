¿A qué debería dedicarse ahora Toni Canto?

Se acaba el intento fallido de presentarse en la candidatura a las elecciones de Madrid. El Constitucional le ha cerrado las puertas y eliminado esta posibilidad por no estar empadronado a tiempo. Después de fracasar en Ciudadanos. Y en UPyD. Bueno. Y en… ¿Vecinos por Torrelodones?. En fin, después de todos esos fracasos ha anunciado que se está planteando presentarse a algún tipo de elecciones por la zona de Valencia que le queda mejor para ir con el coche. Aunque tendría que empadronarse allí, claro. ¡Que avisen con tiempo! ¿Será ese su destino?

En Liopardo le hago gratis de career coach y le ofrezco algunas posibilidades hacia donde tirar.

REGRESAR A HACER PELIS CON ALMODOVAR

Pero por alguna razón, no le coge el teléfono.

SIETE VIDAS REBOOT

Están relanzando Padres forzosos, Salvados por la campana, Frasier. Versiones nuevas con los actores de siempre en situaciones contemporáneas. ¿Y si el personaje de Toni Cantó en realidad hubiera estado en coma OTRA VEZ? Otro golpe en la cabeza y BAM se despierta en 2021. Necesitamos a alguien para hacer de la hija de la Sole y PALANTE.

EL CAMALEÓN

Triunfó como nadie en Masked Singer cuando se reveló que era él el que se escondía detrás del camaleón, lo que le valió no pocos memes que se referían a su condición de , ejem, mutante cambiador.

Quizás este disfraz aún lo tenga en el armario y le sirva para amenizar fiestas infantiles o hacer un Barrio Sésamo nuevo donde enseñar a los niños lo que mola el liberalismo.

VOLVER CON HOMBRES G

¿Sabías qué en Suéltate el pelo, la segunda y excelente película de Hombres G , Toni tiene un papelón haciendo de sí mismo? Es el supercoleguilla del grupo, y hasta pronuncia la gran frase “ Esto lo vamos a hacer a nuestra manera “ , dando a entePnder que ese vínculo está ahí para siempre. Una secuela de esta película satisfaría mucho a los fans. Y la protagonista femenina ahora mismo tendría…esto…más que catorce años.

PROBAR MÁS PARTIDOS

Desistir es de cobardes. Queda un montón de gente en el espectro político que nos puede venir bien. Podemos y PSOE igual son un cantazo, pero el resto de partidos están ahí esperando estas intervenciones asesinas.

PRESENTARSE A CARGOS DE PERFIL BAJO

Quizás una diputación, un sindicato, una escalera de vecinos… Algo para ir calentando y que las generales no le pillen en frío.

TWITSTAR

Toni tiene muchísimos seguidores en Twitter. Quizás con tiempo libre, en vez de hacer tanto mitin político se puede dedicar a aprovechar este ejército de seguidores y entretenernos con alguna historia tipo Manuel Bartual o Elena Cañizares.

Si yo le leo en su cuenta "Buah, no sabéis qué movida me pasó esta mañana. Dentro hilo" me siento y espero.