Qanon: Las mayores conspiraciones sobre la investidura de Joe Biden

Esta semana asistimos a dos momentos históricos que tuvieron lugar de manera simultánea. Por un lado, Joe Biden se convirtió en el nuevo presidente de Estados Unidos. Y por otro, asistimos a la implosión de Qanon.

La teoría conspiratoria Qanon escaló en relevancia los últimos años hasta llegar a las cimas de la insania este 2021 con el asalto al Capitolio.

Sus creyentes juran que Trump estaba organizando una caza de brujas que iba a acabar con una secta satanista pedófila en la que estaban implicados desde los Obama a los Clinton pasando por George Soros y medio Hollywood.

Sus seguidores, como los de una secta, seguían paso a paso las indicaciones de un profeta - un hilo de internet de un misterioso Q - que iba diciendo que estos sucesos iban a ocurrir pero ya.

Con la entrada de Biden, se quedaron un poco ahogados de tiempo y optó por el órdago final. Aseguró que durante la ceremonia, el ejército iba a proceder a detener a todos los asistentes, tomar el control y poner de nuevo a Trump en el puesto que le corresponde de presidente por un segundo mandato - y quizás un tercero - .

Sorpresa. No ocurrió. como el fin de año Maya y el Hale Bopp llegó el día y no hubo romería-

Miles y miles de Qanonbelievers se encontraron con la dura realidad de ver que todo lo que habían hecho en su vida los últimos años era una chaladura.

Muchos abandonaron, otros se deprimieron, y algunos tiraron para adelante con chaladuras extras.

Os dejo algunas de las locuras que aseguraron que iban a pasar - o que pasaron - en la inauguración de Biden .

VICE SORPRESA

No solo Trump iba a ser presidente sino que su vice no iba a ser Pence no. Iba a ser... John Kenney Junior. si, ya sé que está muerto. Pero parte de estos Qanoners pensaban que fingió su propia muerte y que era el mismísimo Q, el autor de los posts y líder espiritual de la secta.

Durante la ceremonia se iba a descubrir que estaba vivo y que iba a ser vicepresidente. Algunos decían que incluso presidente. Pero...

EL PLATÓ

La ceremonia que vimos es falsa. El ejército tomó Washington y nos mostraron un vídeo con una inauguración que no existió. Las imágenes de la casa blanca se tomaron en un plató y Trump es en verdad el presidente.

EL HOLOGRAMA

Parecido a la anterior pero Biden es un holograma. Controlado por Trump, claro.

LA CARTA

En su carta de despedida Trump reveló la verdad de lo que pasaba a Biden. Una carta tan flipante que Biden la leyó y ahora se ha hecho él de Q. Ahora él continúa el trabajo de Trump y sigue...a sus órdenes. Entendedlo, es una carta increíble.

EL CARA A CARA

Mi favorita. La tecnología de la peli Face Off existe. Igual que John Travolta y Nicolas Cage intercambiaron sus caras n la peli de John Woo, Trump y Biden sufrieron la misma operación.

Ahora veremos a Biden pero en realidad es Trump que sigue siendo presidente. si le vemos tartamudear o tropezar al hablar es porque está aprendiendo su manera de pronunciar

Y si detienen a Trump y le juzgan como tanto se especula...será en realidad a Biden a quien están juzgando. Un gople maestro.

En fin, estaré a la escucha. Las próximas semanas van a ser muy duras para estos señores. Entre esto y sus amigos que fueron detenidos y pasarán años en la cárcel por las locuras de un presidente que ni se molestó en indultarlos, el aterrizaje va a ser MOVIDO.

