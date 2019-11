Bueno bueno pues ha pasado. El PSOE anuncia un pacto de gobierno con Unidas Podemos que convertirá a Pablo Iglesias en Vicepresidente. ¿qué es esto? ¿qué podemos esperar de un gobierno con estas características?

Liopardo tiene en exclusiva un borrador con las diez primeras medidas que se llevarán a cabo en España cuando tome arranque esta presidencia.

Comienza LA DICTADURA PROGRE

1 . Willy Toledo Ministro de Interior

Está bien elegir una figura poco controvertida que contribuya a un clima de entendimiento y raciocinio lejos de posturas radicales.

2. Jota, de Los Planetas, pondrá letra al himno de España

Ya era hora de empezar a poner sobre la mesa la necesidad de tener algo que cantar cuando cantamos el himno, y el cantante de Los Planetas parece la persona apropiada

3. Almodóvar dirigirá las campanadas

Necesitamos proyección internacional para esta tradición tan arraigada. Necesitamos a Antonio Banderas y Rossy de Palma petándolo muy fuerte en la Puerta del Sol

4. La Copa del Rey pasa a llamarse La Copa de la Gente

La entregará cada año alguien cuyo DNI sea elegido al azar de un bombo

5. Abolición de las familias

La gente tendrá que irse a vivir a comunas, ellos solos o a cuevas. Lo que sea. Pero en familias no, que es es de fachas

6. Cualquier comunidad podrá ser independiente rellenando un change.org con más de 5.000 firmas

Hay que ahorrar trámites molestos

7. RTVE pasará a emitir solamente stories de Instagram

Los videos de más de 10 segundos son caducos y retrógrados. Necesitamos movernos con el tiempo, no contra él

8. La cabalgata de los Reyes Magos será sustituida por un powerpoint en el que se le explicará a los niños que los Reyes no existen

Es que encima Reyes

9. Amancio Ortega tiene que pasar a recoger sus máquinas de los hospitales mañana a primera hora

Si alguien las está usando les pasamos un trapito pero no podemos seguir utilizando esos recursos porque NO NO NO Y NO

Y 10. Supresión de los toros, la jota, el flamenco, aparcar en doble fila, gritar en el autobús, colarse en el supermercado, criticar al novio de una amiga, reservar el sitio en la playa con tu abuelo, ver la tele hasta las dos de la mañana y llorar en un portal el sábado por la noche.

Las señas de identidad del país han de repensarse.