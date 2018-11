Como siempre estoy haciendo tonterías en esta sección, me complace que esta semana me hayan encargado un asunto más serio. Moda. Moda internacional. Gucci, ni más ni menos. La legendaria firma ha presentado su colección para el año que viene – viven EN EL FUTURO – y me han pedido que le ponga títulos a los modelitos que sacan. Así que a maravillarme disfrutando del buen hacer de uno de los mitos de la confecAY QUÉ LECHES ES ESTO.