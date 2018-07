Prefiero carbón: Juguetes tróspidos 2017

Esta noche, si has sido malo te traerán carbón. Pero si has sido peor que malo te traerán algunas de estas mierdas que existen de verdad. Liopardo | Liopardo Si te dicen en el Siglo XX que en el 2017 los niños jugarán a que un wáter les salpica la cara , te lo podrías creer. Te podría encajar en un futuro distópico. Esa distopía es nuestro presente y aquí está en tu cara. Literalmente. Liopardo | Liopardo Cito literalmente de la caja “ El juego que sorprende, tiene bichos y da asco” pues adelante Liopardo | Liopardo ¿Podrás quitarle el moco sin que se le salte el cerebro? ¿Podrá alguien meter en la cárcel a estos creadores? Liopardo | Liopardo Cómete una gominola a ciegas. ¿Será de naranja o deDe limón o deDe verdad que que me bajen del planeta Liopardo | Liopardo La supercuqui marca Haba siempre tiene juegos de mesa hiper educativos y muy interesantes. ¿Qué por qué decidió ambientar uno de ellos en, literalmente, un zurullo ELLOS SABRÁN? Liopardo | Liopardo ¡Qué mejor forma de pasar una tarde lluviosa de invierno con tus hijos en casa que fabricando bolas de moco con arañas y ojos sanguinolientos! Liopardo | Liopardo La emocionante ruleta rusa que te llena de nata o te da una hostia seca en todos los morros, lo que te divierta más Liopardo | Liopardo ¡Cháfate un huevo en la cara! ¿Será un huevo vacío o te pondrás perdido de agua? ¡Sólo hay una manera de averiguarlo antes de ponerte a fregar de camino a urgencias con una neumonía!