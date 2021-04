Pray for AstraZeneca

¿Cómo estáis llevando el final de la pandemia? ¿Qué? ¿Os quejáis de que está siendo complicada para todos? ¿Qué tenéis subidas y bajadas emocionales? Pfff. Qué me vais a explicar a mí. Soy la Astrazeneca.

Sí, ya sé. Me conocéis, habéis oído hablar de mí. Por favor no me tiréis piedras.

Soy buena gente. Y de hecho funciono muy bien. El 100% de los que tienen una dosis mía puesta no ingresan en el hospital cuando pillan el COVID y oye, no sé qué más queréis. Bastante es. Con la que hemos pasado. Hace nada estabais hirviendo llaves con lejía y ahora estamos pensando ya si en verano podremos ir de Casa Rural.

Quería dar un mensaje. El mensaje es "me tenéis hasta el coño".

Vamos a ver. En el último mes en España he sido :

- Administrada a personal esencial menor de 55 años

- Cancelada y revisada

- Readmitida para todos y también a mayores de 55

- Cancelada para todos

- Readmitida solo para menores de 60

Vamos a ver, que así no se puede vivir. Que me dejéis en paz. Que paso de vuestras movidas, de verdad.

¿Qué pasa con la gente que ya tiene la primera dosis? Es que sois unos liantes.

Que las otras farmacéuticas me tienen manía porque soy la nueva y no les mola que les inmunice la tostada.

Me han cambiado el nombre para ver si así me aceptan mejor . Pero coño, si la gente sigue llamando a Mr.Proper Mr.Proper.

He estado viendo los borradores del gobierno y he visto los planes que tenéis para mí y de verdad, es un cachondeo.

Las siguientes semanas, por lo que he leído, serán:

- Readmitida para todos

- Cancelada

- Readmitida solo para mujeres

- Solo para mujeres mayores de 65

- Para todo el mundo excepto mujeres mayores de 65

- Solo para niños (sabores fresa y naranja)

- Prohibida

- Obligatoria

¡Ya está bien! Necesito un poco de estabilidad laboral. Que luego vienen los rusos y me quitan el curro, que hay mucha competencia.