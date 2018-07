Por un San Valentín tróspido

La semana que viene es San Valentín… ¿qué le vas a regalar a tu pareja? No sufras. El Hemato viene cargadito de ideas para que no te obligues a volver a regalar algo sensible, con significado personal y realmente romántico. Regalos auténticos para AMORES AUTÉNTICOS Liopardo | Liopardo Nada dice AMOR como esta sudadera/tortura medieval con la que podéis bajar a por el pan o ir de cena romántica. Os va a dar igual porque el amor lo vais a sentir en cualquier sitio al que vayáis Liopardo | Liopardo Una cena casera será todavía más perfecta si consigues un chuletón en forma de corazón. Y lo tienes que preparar bien sangrante. Liopardo | Liopardo Podéis dar el paso definitivo para demostrar vuestro compromiso definitivo. No, boda no, algo más … para siempre. Un tatuaje de pareja es mejor que una boda porque demuestra que sois más maduros que esos ABURRIDOS que sólo se casan. Y si queréis algo más discreto… Liopardo | Liopardo Éste os puede valer Liopardo | Liopardo Mi amor por ti es como la diarrea, no lo puedo contener dentro. Si este papel higiénico no acaba de derretir tu corazón es que no sé de qué lo tienes hecho. Liopardo | Liopardo Porque hay veces que cogeros de la mano no demuestra suficientemente cuánto os queréis Liopardo | Liopardo ¿Por qué no empiezas todas las mañanas agobianDEMOSTRANDO TU AMOR estampando un sello en las tostadas? No es NADA NADA ASFIXIANTE Liopardo | Liopardo Liopardo | Liopardo Regalar ropa interior atractiva siempre es un detalle. Pero todo puede mejorar con lo que hace que mejore TODO. El bacon. TIP PRO : Después de freírlo bien frito, pásale un poquito de papel absorbente para evitar lesiones graves Liopardo | Liopardo Y si se te acaban las ideas siempre puedes recurrir a algo más conservador y tradicional.