He visto a a gente muy alterada con las declaraciones de Miguel Bosé explicando el tema de Bill Gates. Y no entiendo tanta sorpresa. Que Bill Gates es un Don Diablo que se ha escapado y tú no sabes la que ha armado creando un virus falso mediante la red 5g para así poder implantarnos un nanobot en un chip y poder así controlar a toda la población mundial como marionetas gracias a una red de satélites yo pensé que lo sabía todo el mundo ya. ¡Es tan real como que la tierra es plana!. Que Bunbury y Juliette Binoche se hayan sumado a la denuncia no debería ser una sorpresa. Es lo natural. Y más natural será cuando se sumen el resto de seres humanos para encarcelar al que, no olvidemos, está implicado en la creación del buscaminas y el Windows Vista como antecedentes criminales.

Yo ya estoy buscando mandanga buena, fresca. Conspiraciones de las guapas. Ahí te paso todo científicamente demostrado. Pásalo a tus conocidos y nos vemos en Sol para protestar. (sin mascarilla claro)

BAD BUNNY está pringado. Este año ha sacado dos discazos de reggaetón imbatible para fomentar las ventas de la industria de las caderas ortopédicas, con quienes está compinchado. Las sustituciones por explosión de pelvis se han aumentado un 500% desde el lanzamiento de Safaera. ¿Casualidad? Prácticamente seguro que no.

SMINT están el ajo. En alianza con los fabricantes de mascarillas para que estas no sean tan porosas y tengas que sufrir tu propio aliento. Dicen que Halls y Trident también están implicados pero no quiero meter mierda sin pruebas.

DISNEY: ¿es casualidad que en el 2020 no hubiera programado ninguna peli de los VengadoreS? ¿Y si todo el virus fue una estafa para el lanzamiento perfectamente programado de su plataforma de Streaming? BLANCO Y EN BOTELLA.

BEZOS: El aumento de ventas de Amazon que le ha catapultado al number one de la lista de millonarios del planeta, ¿qué esconde? ¿Es cierto que tiene un primo que diseña contenedores y que le pide por favor que mande cajas y cayas y más grandes cada vez para lanzar su patente de contenedor tocho? COMO QUE EL HOMBRE NUNCA ESTUVO EN LA LUNA

IVOOX: Todo el mundo que conoces tiene un podcast desde el confinamiento. Raro raro raro raro. ¿Es posible que las ondas del podcasting incluyan instrucciones subliminales para necesitar hacerlos nosotros? ¿Es cierto que no pararán hasta que todos los habitantes de la tierra tengan un podcast? No lo sé. Escúchalo en mi podcast.

IKER JIMÉNEZ: ¿Quién se podría beneficiar de un ambiente como éste? ¿Qué lider político podría resurgir en un entorno en el que se habla del diablo, de chips de control mental, de extraterrestres, de armas biológicas y de profecías? Ahora saca su nuevo partido y mayoría absoluta. Que lleva haciendo discursos políticos varios años. Que ESTÁ YA CASI SEGURO ESTO.

TEFAL: ¿Están ellos detrás de las tensiones políticas en este país? ¿Inician estos fabricantes de cacerolas cada quedada para protestar por algo, sea del signo que sea, para reventar ,más baterías de cocina de las que nunca se han reventado en este país? AHÍ LO DEJO.

MIGUEL BOSÉ: ¿es toda la conspiración de Bill Gates una cortina de humo para desviar la atención del hecho de las gilipolleces que se leen en su twitter? Al menos es POSIBLE.