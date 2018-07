La cosa está en manos de la Universidad , que anda mirando por los cajones y no parará hasta que aparezca. Pero ahora he observado otra cosa…

Me he parado a analizar el currículum de la presidenta de la Comunidad de Madrid y he encontrado algunas cosas chocantes. ¿Es posible que haya falseado algún dato más?

Me he puesto a investigar y he encontrado MÁS MENTIRAS

Incógnitas Cifuentes | Archivo

Resulta que además de no tener el máster, ese año NO FUE (como asegura) la Reina del baile de promoción de su Facultad. ¡Si ni hay ese baile en la Juan Carlos I! ¡PILLADA!

Incógnitas Cifuentes | Archivo

Una simple búsqueda en Google nos confirma que NO FUE Pichichi de la liga de futbol española en Primera División en el año 1996. ¡Fue el Lagarto Pizzi! ¡OTRA MENTIRA MÁS!

Cristina Cifuentes no está en posesión, como ella afirma en su currículum, del récord mundial de devoradores de perritos calientes comiendo 80 en 10 minutos. La marca actual la tiene Joey Chesnutt y son sólo 72. ¡8 menos! ¡TE PUDO EL ORGULLO, CIFUENTES, ESTO ES MENTIRA TAMBIÉN!

Cifuentes tampoco es la cantante femenina que haya conseguido más números 1 con sus singles. Esa es Mariah Carey ¡LAS MENTIRAS TIENEN LAS PATAS MUY COJAS!

Incógnitas Cifuentes | Archivo

No, Cristina Cifuentes no es el legendario grafitero de identidad misteriosa Banksy. ¡Aunque este no lo he podido confirmar!

Incógnitas Cifuentes | Archivo

Un dato muy gordo…Cristina Cifuentes tiene en realidad 17 años. Falsificó el carnet para poder ser presidenta. ¡ESTO ES MUY FUERTE! ¡QUÉ IRRESPONSABILIDAD!

Incógnitas Cifuentes | Archivo

¡Su moto es de cartón! ¡De cartón! Si la he visto en un párking y es de cartón… ESTOY FLIPANDO

Incógnitas Cifuentes | Archivo

Lo que sí he intentado desmontar y me tengo que rendir a la evidencia es que es rubia de verdad. Por ahí, nada que decirle.