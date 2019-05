Mi nueva serie favorita

Viendo mi Instagram favorito, el de mi adorado Cristiano Ronaldo he descubierto esta sensacional noticia. Va a haber dibujos animados de CR7 Y no son unos dibujos sobre sus hazañas deportivas no. ATENTOS. Esto es Striker Force 7.

Cristiano Ronaldo está firmando autógrafos y de repente aparece este Robot gigante.

Fotograma de Striker Force 7 de Cristiano Ronaldo | instagram.com/cristiano

CR7 no se asusta. Está con un colega… un niño con un casco cibernético que se comunica con emojis y que le quita hierro al asunto.

No tienen miedo porque resulta que CRISTIANO ES UN P*** SUPERHÉROE . Si le da a un botón del móvil, adiós al tímido reportero.

Entonces vemos la dinámica de esos dos . El chaval le hace pases y los balones son armas mortíferas. Porque sí. Porque Cristiano Ronaldo dirige un escuadrón de lucha antiextraterrestres y él es el elegido porque las armas son balones. Balones de hielo, de fuego, láser. Peligrosísimos misiles y armas complejísimas que revientan edificios y robots pero que el mejor del mundo puede controlar con el pecho, dominarlas y chutar sin hacerse daño.

Son un prodigio de ingeniería y sólo el niño Emoji está a la altura de ese puesto de pasador.

Lo bonito que sería esta serie si en el último capítulo, se descubre al capitán del ejercito de los Robots y al quitarse la máscara se descubre su verdadera identidad.