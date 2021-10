La nocilla tróspida

El amo y señor de la Real Food Carlos Ríos, se ha metido en un pequeño lío con el lanzamiento de su nuevo producto. El adalid de la batalla contra los ultraprocesados ha puesto en venta un producto sustituto del más procesado de los ultraprocesados : la nocilla.

Su nocilla saludable (o más bien nocilla tróspida) está hecha con ingredientes absolutamente naturales. Hubo una polémica sobre la ética del etiquetado referente a la cantidad y origen del azúcar de los dátiles pero no es lo que a mí me preocupa del tema.

Me preocupa lo que decían los que la habían probado que no empapaba bien el pan, tenía textura gelatinosa y no sabía bien. O sea, saludable SÍ. Pero Nocilla NO.

¿Es esto el futuro de la real food? ¿Crear alimentos procesados hechos con cosas naturales, que estén ok pero que hagan llorar a tu alma cuando lo pruebes?

Pues que CUENTEN CONMIGO. Os presento una línea de alimentos en ese plan dispuestos a que me los compre Carlos Ríos, sin azúcar o cualquiera de la sect…del mundo de la real food.

CHEETOS PANDILLA : Son hojas de lechuga recortadas con tijeras (de madera) en forma de fantasmitas rozadas con queso parmesano para pillar el aroma.

CHASKYS : barritas de zanahoria, con un poquito de barro para que manchen bien los dedos.

BATIDO DE CHOCOLATE : Puré de lentejas con semillas de cacao 100%.

COCA COLA : Agua