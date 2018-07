Navidades para adultos

Las Navidades son una época para disfrutar de la familia, así que ¿qué narices son estas cosas que traigo aquí para enseñaros Un paseo por el lado más SORDIDO de estas fiestas tan entrañables. ¿Qué os parece esta versión tan inspirada del clásico jersey feo navideño? Es idéntica sólo que te ofrece la posibilidad de ir a cenar con tu suegra con una teta de fuera. Que si eres madre en periodo de lactancia me parece una idea brillante y si no, pues también. Liopardo | Liopardo La versión masculina es igual de espectacular y le sacarás mejor partido si eres peludito. Liopardo | Liopardo Hay que estar muy borracho para querer llevar estos jerseys navideños, así que este sistema para llevar a mano el vinacho parece la mejor idea del mundo. Liopardo | Liopardo Realmente, lo más navideño que te puedes poner en la p*****. Liopardo | Liopardo Retiro lo dicho. Liopardo | Liopardo Justo cuando creías que no querías volver a colgar espumillón en ninguna parte en todas las Navidades... Liopardo | Liopardo Y para que el espíritu navideño te llegue a todas partes bien dentro... Liopardo | Liopardo