Mis planes de vacaciones

Con las dos dosis de Moderna en el cuerpo ya creando lo que sea que crean las vacunas (no he leído los reportajes con detenimiento, ¿vale?) comienzo mis vacaciones de verano leyendo las noticias sobre el éxito que estamos teniendo en la lucha contra el COVID.

Darle al ascensor con el dedito

Ahora que me había hecho el maestro del codo, volveré a usar el índice como hacía antaño. ¡Tantos recuerdos! ¿Sabré hacerlo?

Pasear sin mascarilla

¡Qué alegría poder volver a sentir el dulce aroma de los tubos de escape en mi careto! ¡Ya apenas recordaba a qué olía el contenedor en verano a las diez de la noche! ¡Viva la libertad! ¡Viva la magia de poder ir a rostro descubierto (en espacios abiertos donde no te cruces con otras personas lejos de las terrazas)!

Ponerme gel solo a la salida o a la entrada de la tienda

¡Venga, abriendo la mano! A ver si me vuelven a crecer las huellas dactilares….

Vivir la noche

¡Ya no hay toque de queda! O sea, puedo quedarme en casa viendo series en la tele tirado en el sofá pero sabiendo que podría estar fuera si quisiera y no fuera tan cansado y aterrador. ¿A que es maravilloso?

No echar desinfectante en la encimera en la que apoyo las bolsas del súper

¡WHOOOO! ¡Venga, a lo loco ya con un par

Ver a mis amigos

¡Qué emocionante! Sólo espero que antes de quedar acordemos previamente si en la terraza en la que quedaremos con distancia de seguridad utilizaremos meet, zoom, Microsoft teams o hangouts. Porque, ¿iba así, no?

Utilizar transporte público

Avión o tren aún no, claro. No soy un kamikaze. Pero una paradita de bus un domingo por la mañana cuando no haya nadie… ¡igual me animo!

Salir de mi zona sanitaria

Yo antes no sabía qué era una zona sanitaria y no tenía ni idea de que era una cosa tan bonita y tan maravillosa que no querría salir de ella nunca más. ¡Hay tantas cosas que ver! Pero quizás… ¿es este el momento de conocer otras zonas sanitarias? ¿Ver lo que tienen otras áreas de influencia de un hospital que ofrecer? NO SÉ, LO PENSARÉ.

MENUDO VERANO ME ESPERA. EL DESMADRE PADRE!