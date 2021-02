El método de la zorra y las uvas

Hoy voy a hacer de Coach y contaros que mi fábula preferida es La Zorra y las Uvas.

Cuando el hambriento animalito se acerca a la parra y ve que el manojo que quiere no está a su alcance, tras muchos intentos fracasados antes de abandonar coge y suelta “ bah, están verdes” y se pira. No ha podido comer lo que quería, pero eso no le va a joder el día. Suelta eso para animarse y punto.

He decidido que ese va a ser mi acercamiento psicológico a toda la pandemia. Cada cosa que se cancele por culpa del coronavirus, voy a buscar la manera de convencerme de que está mejor así canceladito. Algunos ejemplos de lo que me voy a ir diciendo :

El carnaval

Buf mucho mejor. Tener que buscar un disfraz, salir por la noche de fiesta a un local abarrotado con todo el mundo divirtiéndose disfrazado imagina el coñazo. ¿Y las chaquetas? Qué cosa más rollo tener que ponerte una chaqueta con el disfraz y luego andar con ella en la mano toda la noche. Nada nada. Mejor en casa.

La Semana Santa

Es que te ponías a buscar vuelos y estaba todo carísimo, y llegabas a los sitios y todo a reventar. Con la de cosas que tienes en Netflix atrasadas para ver además. Nada Nada mucho mejor en casa y fuera.

Las Olimpiadas de Tokio

Pero si todos los eventos iban a ser por la noche. ¡Menudo jaleo! ¿Y seguir todos esos acontecimientos? Nada, nada. Ibas mirando el horario de cada cosa y te liabas queriendo ver patinaje artístico y te comías la natación sincronizada. Fuera.

La feria del libro

¿Te has leído todos los libros que tienes en la estantería? ¡Por Dios, con lo que tienes atrasado!

Y hay alguno que si lo relees, oye, mal no te va a hacer.

Las cenas de empresa

¡Tener que aguantar al pesao de tu oficina borracho! ¡Intentar mantener la compostura estando piripi porque tu jefe está cerca! ¡Quita Quita!

Ir al cine

¡Qué pesaos con las pelis de los Vengadores! Después de Iron Man seguro que ya no molaban tanto. Con lo bien que está Wandavision, además. Quita quita.

El futuro de la humanidad

Yo creo que hemos tenido una buena racha, ¿no? . Hasta aquí está bien. ¿Para qué estirar el chicle?

Síganme para más lecciones de coaching.