Lo sé. Te apetece poner un Caganer en tu belén. Quieres respetar la tradición ancestral de tener un muñequito haciendo de vientre en la orilla del río de tu Nacimiento casero. Quieres homenajear a Jesús así. Muy bien. Pero no quieres que sea lo de siempre, el típico caganer. ¿qué hacer entonces? ¿Dónde está el Funko de los muñecos que hacen caca? Tienes que pasarte por www.caganer.com (por qué no le pusieron Caganet, no se entiende)y buscar lo último de lo último. Si quieres tener el nacimiento más in necesitas a:

Rosalía

Si arrasas en las listas de todo el mundo, éste es el siguiente paso lógico

La Casa de Papel

Los capítulos son muy largos, te mereces una pausa

Greta Thunberg

El mundo se va a …se va a… se va… un momento que tengo que ir al río

Unidas Podemos

Porque unidas pueden

Darth Vader

Que la fuerza te, literalmente, acompañe

David Bowie

Caganer de David Bowie | www.caganer.com/

Precioso homenaje al rey del glam

Homenaje a Notre Dame

Caganer de Notre Dame | www.caganer.com

Merecido recuerdo a la obra de arte universal tristemente destruída

Boris Johnson

Que qué opino del Brexit