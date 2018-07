Ha sido tan espectacular la sucesión de noticiones de ayer que seguramente se te ha escapado alguno. Cada uno de estos eventos ocuparía portadas y tertulias en solitario, pero al haber ocurrido todos el mismo día es posible que no estés al tanto de todo lo que pasó. He hecho una selección con las 10 noticias más alucinantes para que no te pillen en los debates que se harán durante décadas sobre el 31M.