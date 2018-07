Cuando Marzo Marcea, los Dramas Dramean dice el refranero. O debería decirlo, porque ya está aquí la última remesa de la recopilación de los carteles que encontráis todos en vuestras casas.

Preparaos, porque no va a ser bonito.

En el portal de Clara del Castillo hay gente a los que la noche les confunde tanto que su regreso a casa se convierte en un concurso de ADIVINE DÓNDE VIVO. Y los vecinos, encantados.

Clara del Castillo | Clara del Castillo

En el portal de Luis Sánchez López han trasladado recientemente un negocio muy popular de la zona y los clientes aún no se han hecho a la idea. Y a saber a qué horas.

Luis Sánchez López | Luis Sánchez López

En la casa de Sara Sánchez Mateos son muy de dejar las cosas claras. Muy fans de las instrucciones de Ikea.

Sara Sánchez Mateos | Sara Sánchez Mateos

No preguntéis en el portal de @irianaeg que por qué están estrenando maceta, por Dios. NO. LO. PREGUNTÉIS.

@irianaeg | @irianaeg

En el de Borja M Prado Junquera tienen un vecino del que saben que es generoso. Y que es un poquito guarro también lo saben.

Borja M Prado Junquera | Borja M Prado Junquera

En el de Yiulany Adams no te abren cuando les timbras, pero he de decir que aquí empatizo con los vecinos. Hay veces que se puede abrir y veces que no.

Yiulany Adams | Yiulany Adams

En el de Diana Calasanz son fans de las explicaciones a la antigua usanza. AL ESTILO DE LA ABUELITA.