Madrileño: Las colaboraciones de C. Tangana que se quedaron fuera del disco

Por fin ha salido "El Madrileño", el esperadísimo disco de C Tangana.

El hombre que venía a revolucionar la escena del trap , da un paso atrás para coger aire y mirar alrededor y entrega un álbum lleno de guiños a la música popular Española.

El disco está lleno de temazos y plagado de colaboradores estrella. El Niño de Elche, José Feliciano, Andrés Calamaro, los Gypsy Kings, Jorge Drexler, Kiko Veneno… historia viva de la música española y latina.

Pero, ¿están todos los que deberían estar?

Veamos las ausencias más notables de clásicos de la música española y lo que podrían haber aportado a la música de El Madrileño. Quizás para una segunda parte pueda surgir alguna idea.

Raphael: Puede aportar su imponente voz y la capacidad de reunir a cinco mil personas en época de pandemia y protegerlos con su inmunidad Raphaelística. No es poca cosa.

Jose Luis Perales: Una balada épica con niños podría caer muy bien en navidades y para celebrar el día de la paz en los colegios de España muchos años en el futuro.

Julio Iglesias: O quizás tiene miedo de que le haga sombra en las fiestas en el backstage eh? COBARDON

Juan Pardo: Echo de menos al trobador gallego para darle un poco de aires del norte, no solo tanto sur. Además se podía traer al robot de Bravo por la Música y no desentonaría con el rollo Trap. ¿Daft Punk? No nos hace falta si conseguimos al robot.

Luis Cobos: Echo de menos entre temazos un entremés instrumental de versiones de éxitos italianos o mejicanos, o quizás de Bach o Beethoven, y tenemos a este señor infrautilizado

Lola Flores de Campofrío: Después de su éxito en publicidad, quizás es el momento de pasarse a la canción popular.

Los Panchos en Holograma: ¿A que pegaban?

Kanye West: Conseguir a la superestrella ahora es más fácil que nunca porque tras su divorcio con Kim, el hombre necesita pasta para llegar a fin de mes y tiene bastante tiempo libre. Cualquier día se abre un podcast.

Cañita brava: Hablando de sabor del norte, en alguna canción echo de menos unas concha de vieira chocando unas con otras así chas chas clas chas chas clas

Rosalía: Lo intentó, pero le tiene bloqueado en el móvil

Otra mujer: Cualquiera. Solo la Húngara colabora en este nabizal, y por poner a otra qué sé yo. Tampoco hubiera pasado nada, ¿no? Una más , venga. CUALQUIERA.

