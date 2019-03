Macizos legendarios de Instagram: Gotzon Manduliz

Continuamos la saga que inicié con el deslumbrante Doctor Mike para presentaros a Gotzon.

Un hombre aficionado a los viajes, a posar, a la naturaleza y sobre todo a su perra. Muy muy aficionado a su perra. Aficionado a niveles preocupantes se podría pensar. Pero como vosotros no tenéis la mente sucia os invito a lo mejor de la galería del bueno de Gotzon.

Sólo un hombre y su perra descansando de un viaje en moto perfectamente normal

Mira, eso es un caballo. Un animal claramente inferior a ti, la bestia más pura de la creación.

Después de rescatar en el incendio de un orfanato nos merecemos un café

Yo creo que si bajamos a esta calita de allí, detrás de las rocas, no nos verá nadie

En serio que no hayan inventado cerveza para perros es que no tiene perdón de Dios, copón. No hay por donde cogerlo

Está el agua que no hay quien se meta, no te preocupes cari

Estamos ampliando nuestros horizontes

En serio, tu jefe no te entiende. Si supiera lo que tiene en la oficina no te vendría con estas gilipolleces, tía

Bueno, pues tuvo que pasar. No se pueden poner puertas al monte.

Bueno, buenas noches, internet. Vamos a dormir. JAJAJAJAJA. Guiño guiño.