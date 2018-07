Los mejores modelitos de la semana de la moda de París

Mis amigos de Liopardo me han enviado a París a cubrir todas las novedades de la Paris Fashion Week. ¿Mi misión? Titular los pies de foto de los mejores modelitos de la ocasión. Necesitaría no un post, no. 20 posts. Así se vivió LO QUE SEA QUE SEA ESTO Liopardo | Liopardo Miniovni abduciendo a Morticia Addams XXL Liopardo | Liopardo Como me llamo Cruella De Ville que mi hija no sale así de casa Liopardo | Liopardo ¿Vas a tirar esas alfombras del coche que no usas? Liopardo | Liopardo Unas mangas para la eternidad Liopardo | Liopardo Me he caído del octavo, pero he aterrizado en el muestrario de la tienda de retales y estoy bien Liopardo | Liopardo Cóseme los bajos que me cuelgan un pelín Liopardo | Liopardo No me iré de aquí hasta que te decidas por uno de estos estampados para la colcha Liopardo | Liopardo Te enrollas así las mantas y,oye, te ahorras un viaje de la mudanza