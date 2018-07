Lo que hice en mi Black Friday

Ayer fue Black Friday, un día que, como gallego que soy, tiene mucha tradición para mí. No me gusta mucho su reciente comercialización de mano de los americanos, que se creen que lo han inventado ellos todo. Yo me quedo con sus raíces celtas. Ya mis abuelos en sus aldeas celebraban el último viernes de Noviembre haciendo colas en las casas de sus amigos para comprar los grelos y las castañas a mitad de precio. Liopardo | Liopardo ¡Maruxa! ¡Apura que se acaba el 3x2 en patatas! Cuando yo era pequeño recuerdo el Black Friday como una de las épocas que más esperaba del año. Mi abuela siempre decía “ Si en Halloween hace calor, saca el paraguas en Black Friday “. Siempre aprovechábamos para pillar Chinitos de la Suerte o Superhumores Liopardo | Liopardo Este estuche me lo pillé en el Black Friday de Simago en el 87 Ahora las cosas han cambiado mucho. Ahora ya puedes empezar el día a las 0:00 peinando Amazon, donde ya di buena cuenta de bastantes cosas. ¡Un disco duro externo 10 euros más barato! ¡Un rizador de pelo con el 15 % ¡ Y El kit para practicar circuncisión por cinco euros menos! Liopardo | Liopardo Sí. Esto existe. Y está 5 euros más barato. ¡Como para rechazar esta oferta! Puse el despertador a las 6 de la mañana y me puse este video para mentalizarme del día que me esperaba.

Y el día salió perfectamente. Me pillé unos chollazos estupendos. Aproveché para grabar algunos videos para compartir mis experiencias del día

En fin. No os preocupéis. Ahora estoy bastante bien… Tengo que mirar si hay algún tipo de descuento en muletas, eso sí. Y en dientes.