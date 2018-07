Legends Of Hemato: resumen para novatos

Desde principios de año se me ocurrió la idea de iniciar en twitter un experimento imitando mis queridos Elige tu Propia aventura, unos libros que me encantaban de cuando yo era niño. La idea era proponer una situación y dar a elegir a los lectores entre cuatro opciones para que ellos determinaran el curso de la historia. Empecé con este tuit

Mis seguidores eligieron que la que llamaba a la puerta era la madre y desde ahí se fue desarrollando una historia que es, digamos, épica. Los amigos de Liopardo me han pedido si podía hacer un breve resumen que sirviera para ponerse al día a las personas que quieren continuar desde el punto más reciente (acaba de empezar el volumen IV, no he tenido más remedio que dividir la historia en capítulos) y están un poco perdidos. Liopardo | Liopardo Así que ahí va mi resumen para novatos… Las ilustraciones son de La Morsa, un vallisoletano tan fan que hace y vende merchandising no oficial, pero maravilloso igualmente. Viajas a Francia en 1997 a través de un portal multidimensional, y una periodista te hace una entrevista que no tiene ninguna repercusión hablando de tu viaje en el tiempo. Cuando vuelves , al día siguiente, todo ha cambiado. Tu época ha sido alterada definitivamente y un grupo de amazonas tiene a tu madre secuestrada en una cárcel de mujeres. Consigues escapar de la mano de una Amazona Rebelde, que está organizando una resistencia frente a la persona que dirige esas Amazonas. Te ofrece la ayuda de un ejército de clones, pero fracasas en el intento de superar unas pruebas iniciáticas y pierdes una mano. Además de esa mutilación cae sobre ti una terrible maldición que hace que toda la gente que se junte a ti se muera, como tu amiga Amazona que fallece en una accidente doméstico durante un coma tuyo de un año tras la amputación. Liopardo | Liopardo Un Oráculo puede indicarte cómo quitarte la maldición, pero está muerto, y tiene que resucitarlo un Nigromante que te manda a buscar lágrimas de dragón para hacer ese hechizo. Te acompaña una Minotaura Húngara que acabas de conocer con la que entablas una bonita amistad. Consigues las lágrimas, pero el precio es que pierdes a tu amiga que cae prisionera de las Amazonas. Al volver, te enteras de que el Nigromante ha sido secuestrado por los Elfos Gallegos para que resucitara a su Reina fallecida en su guerra con los Perros Que Hablan. Las dos tribus se enzarzan en una feroz batalla y al acabar los Perros son aniquilados. Los Elfos creen que se los has entregado en bandeja y te ofrecen su amistad y al Nigromante. De camino a la tumba del Oráculo, comienzas una bonita relación afectiva con el Nigromante. Incluso te presenta a su madre, a la que adora, y que le informa de que su aldea natal está siendo atacada por zombis. De camino a la aldea os detiene la última patrulla de la Guardia Civil que existe y que, por una horrible confusión, mata a la madre del Nigromante, que consigue dejarlos congelados en el tiempo pero no antes de soltar la bala asesina. El Nigromante parece muy afectado, extermina a los zombis, y se suicida para completar el hechizo de resurrección del oráculo, dejándote destrozado. El oráculo regresa y te informa de que hay una chamana que viaja con una tribu llamada los Vikingos del Amor que tiene en su mente el secreto para librarte de la maldición. El líder de los Vikingos es el ex líder de Héroes del Silencio Enrique Bunbury, que se confiesa enemigo de las Amazonas y se ofrece para ayudarte a rescatar a tu madre. Los Vikingos del amor se unen a los Elfos Gallegos para preparar el rescate , cuando te enteras de la existencia de Trosporcio, el Resucitador de Nigromantes, que prepara un hechizo para que vuelva a la vida tu amor si consigues rescatar a tu madre. La fuerza del ejército que montas es tremenda y liberas a tu madre , a la Minotaura y recuperas la prisión. La última Amazona superviviente te cuenta que trabajan para la Reina de Inglaterra. Cuando resucita el Nigromante, descubres que se ha vuelto maligno y lleno de odio porque no utilizaste el hechizo para resucitar a su madre. Eso le cuesta la vida a todos los Vikingos y a todos los Elfos. Y, fatídicamente, a tu propia madre. Conseguís matarle antes de que acabe con vosotros pero el enfrentamiento te deja anímica y físicamente reventado. Bunbury te propone un viaje a Suiza para conocer la gran grieta de la cual salen todos los habitantes mágicos que pueblan la Tierra y han cambiado todo. Os subís al interrail, que está petado de personajes extraños. Pingüinos, murcianos, un cura, unas siamesas y la supermodelo Cindy Crawford, que está celebrando su cumpleaños, pero es asesinada. Y hasta aquí. Una cosa sencilla, sin agobios. ¿qué pasará mañana? Aquí podéis continuar la historia y leer la versión completa de todo lo que pasó, el proceso completo y todas las opciones que la gente rechazó