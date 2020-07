Culminado el avance de la totalidad del Estado a la Nueva Normalidad, procedo a continuar con mi rutina de localizar a los macizos más flipantes de Instagram. Hoy os presento a Pietro.

Doctorado en Ingeniería, da conferencias de Matemáticas y es amigo de un buen selfie. Así es su día a día. 1. ¿Cómo os gusta hacer pesas? ¿Con las grandes, las mancuernas o con las rusas? A mí, personalmente, me gusta hacerlas con Jennifer López

2. ¿Que si soy perfecto? Me encanta ir de compras contigo, y si me dejas llevarte las bolsas me planto así. Cómo te quedas.

3. Me flipa montar muebles de IKEA, claro que sí

4. No hay ecuación que explique lo mucho que me gusta ir por el desierto en culos

5. A veces me saco unas perras trabajando de espía, he de confesar. Eso no quiere decir que tenga que hacerlo vestido de cualquier manera.

6. ¿Que si me he acordado de nuestro aniversario? Me alegra que me hagas esa pregunta.

7. Cuando quedé campeón del concurso de escotes, aquí posando con la finalista.

8. Tengo un lado tierno y me encanta jugar con mi perrito pero a veces, sencillamente no hay tiempo para eso.

9. En la comida de los colegas de la Depilación Láser, pasándolo pipa

10. Mi look de entretiempo