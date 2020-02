En mi búsqueda por Instagram para localizar los torsos más torneados, las abdominales mejor esculpidas, las dorsales más afiladas y las poses más poderosas he encontrado a un especímen prácticamente perfecto. Se llama Lasselom. Y viene a responder a la pregunta de , ¿Qué pasaría si Thor estuviera MÁS BUENO TODAVÍA?

Vámonos al norte, vamos a ver cómo las gasta.

Cuando reflexionas sobre urbanismo contemporáneo y los efectos de la masificación en la polución de una manera tan intensa que no te da tiempo a ponerte la camiseta.

Cuando coges a un lobo salvaje de las nieves y lo acercas contra tu pecho y al acercase a tus feromonas se convierte automáticamente en un perrito riquiño.

Vaya hombre. Justo me dejo el móvil debajo de este tronco. Deja que tense toda esta musculatura para recuperarlo.

¿Qué es la vida? ¿Qué es la existencia? ¿Existe el libre albedrío? ¿Por qué me he puesto los pantalones que hacen que sude más una entrepierna humana?

He dicho que me escribía una novela en la moto y me la escribo en la moto.

Arrodillaos, humanos, ante el Dios de los Estampados.

Cojo el martillo, que este culo no se esculpe solo.

Deja que te absorba los aceites capilares para una cosita sluuuuurp sluuuuuurp.