Las mejores parodias de Barrio Sésamo

Mensaje para padres modernuquis. Entre capítulo y capitulo de Gumball y de Hora de Aventuras podéis compartir un rato estupendo en familia con los nuevos episodios de Barrio Sésamo. Sí. Se sigue haciendo. Casi 50 años después y ahora de la mano de HBO, cada semana hay nuevas aventuras de los de siempre. Pero hay sorpresas ocultas para los amantes de la cultura popular. Escondidos entre los episodios hay parodias maravillosas de películas y series del momento. Jamás dirías que El Monstruo de las Galletas fuera a vivir aventuras inspiradas en The Walking Dead o Juego de Tronos pero AQUÍ ESTÁN LAS PRUEBAS. The Walking Galletas

¿Qué es Juego de Tronos más que una versión elaborada del Juego de las Sillas? Aquí lo vieron muy bien .

Ahora que Kevin Spacey está, ejem, missing, quizás una marioneta puede estar a la altura. Como vemos en esta inolvidable versión de House of Cards.

¿Downton Abbey? Dale una vuelta

Birdwalk Empire es Boardwalk Empire pero con… BUENO NO QUIERO CHAFAROS LA SORPRESA

Mad Men es una serie sobre un publicista alcohólico, depresivo y mujeriego así que POR QUÉ NO EN BARRIO SÉSAMO EH?

Orange is the new black es un drama carcelario, TAMBIÉN VALE

Homelamb… POR QUÉ NO