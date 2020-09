Lalachus, la reina del TikTok

Lala lleva en internet un porrón de años – sorprendentemente, para lo jovencita que es – haciéndome reír. La conocía de twitter y me parecía una persona maravillosa que siempre me llenaba el timeline de comentarios divertidos. Pero, PERO, en realidad estaba hibernando. Estaba esperando en la crisálida de twitter hasta que apareciese una red social capaz de contener su genialidad y exhibir sus tonterías como se merecen. Porque aunque las tonterías que surgen de la mente de Lala merecen estar en el Louvre, donde en realidad están es en Tik Tok. Sí. Tik Tok. La red de las coreografías chungas y los memes machistas, los curas bailongos y los pibonazos reggaetoneros sirve también para hacer humor del bueno. Aquí tenéis un aperitivo de lo que os espera si la seguís. Os advierto de que yo me he instalado la app y me he abierto una cuenta solo por ella. ME FLIPAS, LALA.

1. Cuando nos relató su desaparición en las fiestas del pueblo

2. Cuando nos contó su sistema de investigar cotilleos

3. Cuando baila los videos del grupo de whatsapp de su madre

4. Cuando declaró su amor por el robot Emilio

5. Y todavía se lo curró más en su segunda boda con este chico

6. Cuando se hacía la malota con su madre de pequeña

7. Es muy bonita la relación que tiene con su pareja, el robot Emilio

8. Cuando recordó la ancestral Guerra A-B

9. Es que es para comérsela

10. Me encantan sus reacciones ante el abismo de Tik Tok. Verla escuchando los intentos de JPElirrojo por hacerse rapero es un espectáculo

11. Su homenaje a las coreografías de la EGB

Podéis seguir a Lala en https://www.tiktok.com/@lalachus3, https://twitter.com/LalaChus3/ o https://www.instagram.com/lalachus3.