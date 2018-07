La galería de los cuadros intitulables

En mi blog El Hematocrítico de Arte , escojo cuadros clásicos y les pongo otro título . Durante estos cinco años ya he peinado cientos de pinacotecas online , blogs, tumblrs….de todo. Pero hoy no quiero compartir con vosotros mis mejores chistes, no. Quiero compartir MIS FRACASOS. Tengo una carpeta donde guardo cuadros alucinantes PERO a los que no consigo todavía ponerle un nombre . No sé por dónde cogerlos, cómo sacarles punta. Es una pena no poder compartir estas maravillas así que os presento… LA GALERÍA DE LOS INTITULABLES Liopardo | Liopardo Esta oda a la lactancia santa está repleta de angelitos con problemas hormonales y cantidades inmanejables de detalles loquísimos. Y culos. Y pitos. Liopardo | Liopardo Esta pelea en un club de lucha gay clandestino me ha roto la cabeza desde el primer año de mi blog. Sólo por ese demonio con los brazos currados en plan rapero TENGO QUE ENCONTRAR ALGO Liopardo | Liopardo Aquí hay algo con Cristo boxeador y dos angelitos deformes entrenadores, ¿verdad? Tiene que haberlo Liopardo | Liopardo Un cordobés gigante…o un angel enano…sangre… SOCORRO. Liopardo | Liopardo EN SERIO, HISTORIA DEL ARTE, ¿QUÉ DEMONIOS? Liopardo | Liopardo Un cura tomándose una copichuela de sangre directamente de una herida abierta es quizás un poco demasiado para el humor. Liopardo | Liopardo Esto…un vendedor de guadañas en una convención de góticos de… UF Liopardo | Liopardo Las peores marionetas de dedo de la historia. Las ovejas bebiendo sangre de unas heridas tampoco ayudan. Los angelitos bicéfalos rematan el conjunto. Liopardo | Liopardo VENGA, ADIOS, GRACIAS POR LEER ESTE ARTÍCULO.