La fiebre de Pokemon Go está conquistando el planeta. Acaba de llegar a nuestro país de manera oficial (de manera oficial, ya sabemos que te lo habías bajado porque conoces a uno que conoce uno que tiene un amigo que está en un foro) pero en América ya se ha convertido en la sensación del momento. Miles de personas recorren las calles de Estados Unidos mirando fijamente al móvil y al contrario que en nuestro país, no están intentando descifrar de qué se ríen tus primos en el grupo de whatsapp PRIMOS. Están buscando Pokemones escondidos y cazándolos, entrenándolos, VIVIENDO LA VIDA A TOPE. Te voy a dar unos consejos para que ahora que esto ha llegado a España no te pille desprevenido y pases directamente al top de las clasificaciones. • Deja tu trabajo: En serio. ¿Cuántas horas pasas allí? Horas que se podrían invertir de maneras quizás menos retribuídas pero mucho más satisfactorias para tu desarrollo personal. ¿Dónde estará Charmander mientras estás haciendo el pringado. • Olvida a tus amigos: Ya te hartarás a conocer gente en tus cacerías de Pokemon. Gente mucho más guay que los pringados de tus amigos que no cazan Pokemon. Esos LOSERS. • D eja a tu pareja: Una relación sentimental requiere mantenimiento, esfuerzo, comunicación, detalles… En otras palabras : TIEMPO. No necesitas tener a alguien que te lastre y al que le tengas qué explicar por qué estás saliendo de casa un miércoles a las cuatro de la mañana en dirección a Toledo. Si tienes hijos frutos de esa relación, no te olvides firmar la custodia completa para tu ex. En navidades le envías una foto de tu colección de Pokemones y estarán más orgullosos de ti que si les acompañases durante su crecimiento. • Consigue accesorios: Baterías externas, mínimo 5. Planes de datos de 50, 60 gb al mes son un must. Calzado ligero, ropa de baño, ropa de abrigo. ¿Quién sabe dónde vas a dormir esta noche y con qué clima? • Despídete de un horario convencional: La sociedad impone demasiados lastres como “ estar despiertos durante el día y tener que dormir de noche “ . Convenciones que nos atrasan a todos los que tenemos que estar pendientes de cosas importantes. Un jugador de Pokemon GO duerme cuando lo necesita. Si hay que estar en plena noche o a las 3 de la mañana en la montaña o en el centro de la ciudad, dormir puede esperar. • Ten el pasaporte a punto: ¿Has oído que a lo mejor Mewtwo está en Marruecos? PUES ME LO HAN DICHO. • Busca pequeñas situaciones que te den ventajas respecto a tus competidores: Si no están tan comprometidos como tú, se esperarán a que los semáforos estén en verde para cruzar la carretera para cazar a su Pokemon. Querrán bajar por las escaleras de un edificio en vez de descolgarse por una ventana. Seguro que se esperarán para buscar una lancha para salir mar adentro en vez de ponerse a nadar en medio de las olas. Buscarán un sherpa para escalar las montañas en vez de dejar que tu intuición de entrenador sea tu propio sherpa. Aprovecha estas debilidades y a por ellos. • Consigue un arma blanca discreta : Pokemon Go es muy divertido. Pero si un desconocido se abalanza sobre un Pikachu que acabas de localizar no te va a pillar con las manos vacías como un memo. Sigue estos consejos y serán un Entrenador de Pokemon de los mejores de España, estarás en una forma física envidiable y tu vida será mucho mejor.

