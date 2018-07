Justin Bieber es un lagarto

Esta semana ha ocurrido una noticia muy muy gorda que ha eclipsado a todas las demás cosas que han ocurrido en el planeta. Me refiero, por supuesto, a que JUSTIN BIEBER SE HA CONVERTIDO EN LAGARTO. Liopardo | Liopardo Baby baby baby uh Si esto no es la noticia más tocha que ha pasado últimamente yo ya no sé… Esta semana, estando de gira en Australia, y en un aeropuerto rodeado de fans, Justin Bieber se convirtió en un lagarto gigante. A ver, nadie consiguió filmarlo. Pero es verdad. Se convirtió en un lagarto gigante. ¿No me creéis? Atentos a este titular real de Cosmopolitan Liopardo | Liopardo Según un artículo de la revista australiana Perth Now! Que ya ha sido borrado, (VAYA VAYA QUÉ CASUALIDAD) Bieber se convirtió en un lagarto. "con una franja negra en el centro" y "grandes garras con escamas". Él estaba dando vueltas con este tipo grande, su guardaespaldas, supongo, y solo nos quedamos mirando porque se convirtió en un enorme reptil. Su guardaespaldas nos estaba señalando, gritando que patearían nuestros dientes si no dejábamos de grabarlo todo con nuestros teléfonos". Dicen los testigos. Esto explica por qué nadie ha conseguido grabarlo con el móvil, temían por su seguridad. SI A TI TE AMENAZA UN GUARDAESPALDAS REPTIL CON DARTE UNA PALIZA CÓMO REACCIONARÍAS EH Ahí os querría yo ver. Pues esto no viene de la nada. Tres millones de personas ya estaban al tanto porque habían visto un vídeo de un juicio emitido por Fox News en el que se veía cómo sus ojos se convertían en ojos de lagarto. No hay ninguna otra explicación posible.

Efectivamente. Justin es un Reptiliano, como la Reina de Inglaterra. Una criatura extraterrestre de una raza de seres superiores que viene a acabar con nosotros para dominarnos mediante el hacerse nuestros Reyes o mediante los temazos, cada uno con su estilo. Ah, y cambiando de tema. Beyoncé es Satán. HASTA OTRA