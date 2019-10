Lo que me gusta a mí encontrar una cuenta de Instagram especializada en locuras no tiene nombre. Señores abandonados en centros comerciales, looks de padres, niños haciendo burradas, cosas confiscadas en controles de aeropuerto, Cristiano Ronaldo… en Instagram paso muchas horas deleitándome con auténticas bizarradas

Pero nada nada nada me preparó , absolutamente nada, para Dildo Nightmares: https://www.instagram.com/dildonightmares/

La colección de Juguetes Sexuales Pesadillescos que atrapará los sueños de todos para siempre. Estamos perdidos. Nunca saldremos de aquí.

La cara que se me quedó la primera vez que pinché el enlace fue esta tal cual

Hay cosas para fans, muy fans, de Dumbo

Para quien le guste montarse una peli guay de extraterrestres en primera persona

Para los aficionados al maíz. O para los que busquen nuevas maneras de hacer palomitas

- Tu Juguete sexual objetiviza a las mujeres

- ¡Mentira! ¡Demuéstralo!

Porque si un personaje apetece que entre en tus juegos sexuales sin duda es Garfield

- He hecho un invento buenísimo para pegar sellos en las cartas. Cómo que que le dé una vuelta y que podemos usarlo para otra cosa PARA QUÉ COSA

Hola , extraterrestre. Tengo muchas preguntas que hacerte

¿Supòngo que esto es por si tienes que dejar el pito aparcado?

¿Que tienes plan? Te lo pones ¿Que te quedas a fregar? Vale también

