Esta semana vivimos una polémica fresquita con el colectivo de indignados profesionales de twitter. Esta vez, fue porque en una nueva obra de teatro de Harry Potter, Hermione estaba interpretado por una actriz negra. Muchos fans protestaron por esta decisión artística, con frecuencia encabezando su protesta con la coletilla " yo no soy racista, pero…" Después del follón que supuso el anuncio de que la protagonista de Star Wars era una chica, el reboot femenino de Cazafantasmas y en la memoria más reciente el hecho de que aparentemente el Capitán América parece ser malo en su último cómic, mi querido Noel Ceballos https://twitter.com/noelceballos_ y yo hemos dado vida a una nueva cuenta de Twitter. El indignado del pasado https://twitter.com/indignadopasado es la voz de todos los que en su momento se indignaron por algo y no podía protestar porque no tenía twitter. Así se indigna este señor: