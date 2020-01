¿Sabeis qué cosa de Internet me da especial rabia? Los cazadores de INVENT. Desde que se puso de moda el término, mucha gente te acosa en redes insinuando que lo que acabas de contar es una mentira. Últimamente me pasa con mucha frecuencia, cuando cuento algo divertido que me pasó en un bar o un a respuesta de un niño en el colegio. Para ellos todo es mentira. Es imposible que a nadie le haya pasado nada fascinante. Deben ser unos amargados que no tienen anécdotas divertidas, porque si no no se entiende.

Se me ocurrió preguntar esto en mi cuenta de twitter:

Pero no estaba preparado para el tsunami de historias fantásticas que cayó en cascada. Historias emocionantes, hilarantes, perfectas. Y ninguna de ellas es mentira.

¡Cierto, Bartual!

Todas estas maravillas y además…encuentros FABULOSOS

Pantallazo de Twitter de @maria_alba_m | twitter.com/maria_alba_m

Pantallazo de Twitter de @generadoraleka | twitter.com/generadoraleka

Pantallazo de Twitter de @midetos | twitter.com/midetos

¿Veis? Twitter puede ser un lugar maravilloso. Que es un estercolero lleno de odio solamente sí que es un invent