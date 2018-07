Gucci nunca falla

BON GIORNO TUTTI CUANTI, il amigui de Liopardi me han enviatto a la Semana della moda Di Milano para comentari las ultimi novetatti estilisticci. Excusi per el italiani pero es que se mi pegui un montone. Veamis las maravigli dellas coleccionni del prestigiossi Gucci Liopardo | Liopardo Modelo de Gucci en el proceso de convertirse en mariposa Liopardo | Liopardo Como no sabía qué íbamos a hacer hoy cuando quedáramos me he vestido para estar listo para cualquier plan posible Liopardo | Liopardo Me apetece un Colajet Liopardo | Liopardo Cuando tienes que ir a sacrificar a una virgen para apaciguar al Dios del Volcán y pasarte por El Corte Inglés Liopardo | Liopardo Me han vendido un traje con un fantasma Liopardo | Liopardo Seré una supervillana de Spiderman, pero tengo un frío Liopardo | Liopardo ¿Modelo de Gucci o malo de Los Guardianes de la Galaxia VII? Liopardo | Liopardo Estaba entre venir a desfilar o quedarme en casa