Grandes macizos de Internet: Philippe Leblond

Continúo mi recopilatorio de macizorros de Instagram con un humano que se denomina a sí mismo Modelo con Furgoneta. Porque así es Philippe. Modelo en furgoneta. Vehículo que utiliza para desplazarse a acantilados, bosques, cascadas y demás escenarios donde demostrar lo bueno que está y lo rústico que es. Bienvenido al panteón, Philippe.

Me has pillado por sorpresa aquí, no me hagas una foto, que me matas BUENO, VENGA, DAAALEEE

Aquí , cogiendo percebes . Menos mal que me traje una muda.

Pero bueno, ¿es que un hombre no puede quedarse dormido delante de una puerta abierta en un paisaje increíble sin que le saquen una foto?

Crema no me hace falta que estos abdominales paran los rayos ultravioleta y las balas y lo que haga falta.

Voy a ver si me calienta esta hoguera porque la otra opción sería ponerme una camiseta y como que no

¿Un ángel en la nieve?

No, nena, no son las dunas de esta playa.

Yo quería una foto tomando un café en la que se me vieran los pezones bien duritos y por mis huevos que me la voy a hacer.

TERMINAMOS EL ARTÍCULO. BIENVENIDO AL CLUB, PHILIPPE.