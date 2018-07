Futuro no, gracias

Nos prometieron coches voladores y máquinas de teletransportarnos. Y en vez de eso tenemos… GILIPOLLECES. Una colección de aparatos que sólo pueden existir en el año 2017. PERO POR QUÉ POR QUÉ EXISTEN. Liopardo | Liopardo Eles un exprimidor de 400 pavos que funciona exprimiendo sobrecitos de frutas preparados carísimos . Vamos, que es una nespresso. Pero de zumos. La cosa no tendría que estar tan mal hasta que se descubrió que podías obtener el mismo resultado ¡abriendo el sobre con unas tijeras y echando el contenido en un vaso! Vamos. Lo que viene siendo abriendo un zumo de toda la vida. ¡Bravo, Siglo XXI! Liopardo | Liopardo La botella de agua con bluetooth que BRILLA y te AVISA AL MÓVIL de que tienes que beber. Porque la sed es taaaaaaan del Siglo XX. Liopardo | Liopardo te permite saber si los huevos que tienes en la nevera están a punto de acabarse o frescos o qué. PORQUE A VECES TUS PROPIOS OJOS NO SON SUFICIENTES. Liopardo | Liopardo Late deja que la actives desde el móvil. Una buena idea para antes de levantarte de la cama, podrás pensar, y así que ya estén listas las tostadas. Solo que hay un pequeño problema. ANTES TENDRÁS QUE LEVANTARTE PARA METER LAS TOSTADAS DENTRO. Liopardo | Liopardo , el portarrollos que te avisa cuando se va a acabar el papel. PORQUE NO SE ME OCURRE NINGUNA OTRA MANERA.