FELIZ DRAMIDAD

El último mes del año. La sequía atenaza nuestro país, la navidad se acerca peligrosamente y los portales de España CONTINÚAN COMO SIEMPRE. Nada cambia en estos espacios de convivencia y lo contrario de la convivencia. Esta es mi selección mensual de lo mejor que me mandan para mi colección de Drama en el Portal . El portal dees un prodigio de rotulación y minimalismo. Y por qué no, TERROR PURO. Liopardo | Liopardo El ascensor delo frecuenta un vecino enrollado con buen talante y fan de las herboristerías, y otro con menos aguante y un bolígrafo lila. Liopardo | Liopardo El vecino deque las pasa tan canutas para aparcar me da hasta penita. Liopardo | Liopardo En el portal dese ha intentado dar una dura crítica a una reforma reciente PERO no contaban con el reformador. Él también quiere dar su opinión. Drama sobre drama. El recontradrama. Liopardo | Liopardo Algún vecino deno es particularmente optimista. Liopardo | Liopardo Un vecino dequiere mostrar a los demás que lo importante está en el interior ¡PUAJ! Liopardo | Liopardo Y en el portal dete dicen las cosas como son, por mucho que te duela. ¡Qué cura de humildad! Liopardo | Liopardo