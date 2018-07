Feliz drama nuevo

Liopardo | Liopardo

Bienvenidos a 2018. El año en el que todo ha cambiado. Los portales de España ya no hierven de conflictos y mal rollo ni están salpicados de fluídos corporales. Ahora todo es un mundo nue…QUE ES BROMA QUE SIGUE TODO COMO SIEMPRE. Con todos vosotros, los primeros DRAMAS EN EL PORTAL del año Las navidades dejaron multitud de conflictos en las zonas comunes de nuestro país. En el portal deen vez de dejar regalos se los llevaron. Liopardo | Liopardo Una cosa es un felpudo, que bueno, pero que te roben lo que le robaron a unos vecinos dete puede mandar las navidades a la mierda. Liopardo | Liopardo Los Reyes Magos vigilan a ver si los niños se portan bien. Y ya de paso en el portal debuscan quinquis. Liopardo | Liopardo En el debuscan al Madridista Anónimo que quiere ver a su equipo preferido BY THE FACE Liopardo | Liopardo En el dehay olores que no son del agrado general. Liopardo | Liopardo En el devive un auténtico artista dispuesto a compartir con todos un tratado sobre el agua. Y fan de Juego de tronos. Liopardo | Liopardo Y en el devive, directamente, Satanás.