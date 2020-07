Exclusiva mundial: La confesión de Bill Gates sobre el coronavirus

Increíble. Gracias al esfuerzo de activistas como Miguel Bosé o Búnbury, ya hemos conseguido por fin que Bill Gates cante y confiese su plan.

Me ha costado, pero me lo ha contado todo. Ha sido en un sueño, claro, pero ¿os creéis que el hombre más rico del mundo y más malvado y más chungo del planeta no es capaz de hacer videoconferencias en sueños? HOMBRE POR FAVOR. ESO ES LO BÁSICO PARA ÉL.

En fin, transcribo su confesión. Ya podéis estar tranquilos.

Queridos compañeros de planeta: Me habéis cazado. Tenía un plan cojonudo, una cosa perfectamente estructurada , para dominar el planeta. Y lo habría conseguido si no llega a ser por ese maldito Scooby Doo, digo, Miguel Bosé y sus secuaces.

Ahora me he escapado y me he ido a mi base secreta escondida en el interior de un volcán. Submarino. De Júpiter.

Pero bueno, como buen supervillano capturado, ha llegado el momento de desvelar los detalles de mi plan.

Lo primero. El coronavirus. No existe. ¿vale?. Sí, ya sé, ya sé. Es evidente que no existe, que la pandemia es falsa. Pero ¿todos esos enfermos? ¿Todas las víctimas?

Como los más listos de vosotros ya sabéis – Maldito Bunbury - , colocamos antenas por todo el planeta diciendo que eran de 5G (cosa que tampoco existe, claro) y emitimos unas ondas que hacen que la gente se ponga enferma.

Entonces decimos que es por un virus, os tenemos unos meses ahí charlando con vuestros colegas por Zoom, cerrando negocios y cuando estáis ya desesperados SORPRESA TENEMOS UNA VACUNA.

La vacuna es, en realidad, un microchip que va directo al cerebro. Entonces por cosas que no sé porque no soy científico, coge energía de algún lado, se conecta a no sé dónde y manda información a sabe Dios qué y de repente BAM. Sois marionetas.

Hablo con mis colegas que dominamos el mundo (Bezos, el señor éste gallego de Zara, el de Netflix) y ya os manejamos cómodamente para lo que queramos.

¿Nueva temporada de Élite? TODOS A VERLA (le damos al botón correspondiente)

¿Nueva chaqueta amarilla en Pull & Bear? Botón de Inditex, agotada, BAM

¿Tenemos excedente de levadura? Le damos a un botón y os ponéis como locos a hacer bizcochos

¿Sobran plátanos? Pues bizcochos de plátano.

El plan era maravilloso. Lo cocinamos con un colega ingeniero de microchips y control mental en una reunión del club de las personas más influyentes del mundo. Lo llevamos experimentando durante años… ¿os creíais que Aserejé fue la canción del verano así porque así?

¿Y por qué queríamos hacer esto? Bueno, por dinero. Las personas más ricas del mundo con el sistema tradicional , decidimos que ese sistema no era bueno para nosotros y que si trajéramos al mundo enfermedad , muerte y caos entonces sí que floreceríamos.

Ah , eso y Soros, que está pesadísimo con implantar el comunismo/feminismo planetario, cosa que es incompatible con nuestro estilo de vida, pero que cuando nos ponemos a conspirar no vamos a andar interrumpiendo planes por detalles como esos.

Así que ahora me retiro pero volveré. Volveré y pienso volver a intentarlo. Estoy diseñando un plan para el 2030 estupendo… Hongos que atacan el cerebro para conseguir que votéis todos a un partido independentista Gallego para pillar alojamiento en Sanxenxo bien de precio en verano.

NOS VOLVEREMOS A VER.