Si te ha tocado, como a mí, pasar el confinamiento en solitario estarás notando cómo el paso de los días hace mella en tu salud mental. La falta de contacto físico , la lejanía de los tuyos, poco a poco puede ir minando tu salud mental y haciéndote pasar momentos malos.

Pero no te preocupes, El Hematocrítico está aquí para ayudarte compartiendo contigo los consejos que hacen que él esté pasando estos días con toda la normalidad posible. Un momento. ¿Estoy hablando en tercera persona? BUENO VAMOS ALLÁ

Disfruta del ocio

Es el momento de ponerte al día con los libros de la mesilla, con todas esas series que tienes para ver, con las películas que te perdiste y se mueren de aburrimiento en las colas de tus plataformas preferidas, de jugar a videojuegos. Yo por ejemplo, me he comprado el Animal Crossing para Nintendo Switch y le dedico entre unas 18 a 22 horas diarias y con eso ya me voy entreteniendo.

Haz ejercicio

Es importante hacer ejercicio dentro de lo que puedas. Sal a dar paseos por la playa, a pescar, a cazar mariposas.Arranca hierbajos. Tala árboles. Sube y baja con la escalera, salta el río con la pértiga. Muévete todo lo que puedas.

Cuida tu alimentación

No comas solamente la fruta que crezca en tu isla, prueba las frutas del resto de islas para una alimentación equilibrada. Recomiendo los cocos y los melocotones para mayor componente nutritivo. Y no os infléis a nabos, que nos vamos conociendo.

¿Sabías que se pueden comer también los huevos de pascua?

Cuida tu look

¡No puedes andar todo el día en pijama! La eriza Pili te puede conseguir una ropa que te haga sentir mejor, y el mapache Nook tiene en su emporio lo que necesites. Vístete para ti mismo, no para los demás. Yo por ejemplo a veces llevo una camiseta de ranita, a veces voy de jugador de beisbol y a veces de Power Ranger. Por mí, no por lo que puedan pensar los demás.

Mantén tu entorno en orden

Es importante mantener tu espacio vital agradable. No importa si vives en una tienda o un imponente casoplón de tres habitaciones. Procura que todo esté colocado y ordenado y traslada al trastero los objetos que no necesites.

Mantén el contacto con tus amigos

Vete a ver qué hacen tus vecinos. Esa oveja vigoréxica, la zorra coqueta y el gato hinchable fanático de la limpieza son una compañía tan excelente que te apartarán de la cabeza los recuerdos de tu pareja, tu familia, tus amigos y tus seres queridos en los que no tendrás que pensar más porque estos ya no te harán falta porque mira qué riquiños estos nuevos.

Sal de compras

Date un capricho, gástate unas cuantas bayas y millas en ese adorno que te encanta del catálogo de Telenook o cómprale a Nendo esa tetera que tanto te gusta. ¿Por qué no? Te lo mereces

Cuida tu vida cultural

Vete al museo, estirarás las piernas y te cultivarás el alma. Y el buho te puede dar una pasta por los fósiles, eso que te sacas.

Sal de viaje

Visita a tus amigos a otras islas o vete a saquear islotes perdidos, cualquier excusa es buena para visitar el aeródromo y que te dé el aire. Volando sentirás esa sensación de dulce, dulce libertad que ya no echarás de menos porque ya estás viajando. Y quizás en esa isla encuentres a un gorila desconocido al que invitar a tu isla y así ya no estarás tan solo.

Mantén a raya tus pensamientos negativos.

No dejes que las ideas negativas inunden tu cabeza. Por ejemplo, si un p**** conejo que ni siquiera es un conejo es un tío disfrazado de conejo llega a tu isla y de repente contamina el ecosistema llenando todo de huevos de pasca…los árboles, el mar, los ríos, las rocas….si de repente no puedes pescar o coger un fósil porque tienes miedo de que vayan a salir huevos y más huevos y se inunde todo de huevos y ves que la gente se esrá vistiendo de huevo y haciendo alfombras de huevo no te creas que la solución es golpear la televisión o tirar la Nintendo por la ventana, no. Ten en cuenta que pronto será la caza del huevo y será todo un mal recuerdo y que el p**** hijo de p**** de Coti Conejil no ha venido a joderte el único remanso de paz, la fina columna que separa tu salud mental de la ruptura absoluta que supone asumir el hecho de que en medio de una pandemia mundial y una crisis internacional sin precedentes y sin final a la vista tú estás solo como un perro y nadie te quiere ni se preocupa por ti y el 13 de abril podrás otra vez coger mariposas sin problemas. Y me han dicho que igual Coti nos regala una varita de hada!!!!