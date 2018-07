Visto que Cristiano Ronaldo no me ha llamado todavía para darme mi trabajo soñado – titulador de sus fotos de Instagram – he pensado ¿qué otro podría contratarme para lo mismo? ¿Quién tiene el carisma, la imagen, el gancho de Cristiano sin ser Cristiano? La respuesta es evidente…ERREJÓN. En el ojo del huracán político y el hombre no puede dejar de molar.

¡LLÉVAME CONTIGO, ÍÑIGO! ¡ÚNEME A TU EQUIPO!