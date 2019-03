Épicos macizos de Instagram: El doctor Mike

¿Sabíais que en Instagram no solamente hay influencers enseñando modelitos , fotos de gatos y amigos enseñando gintonics en una terraza? Me creáis o no en Instagram también hay montañas de macizos titánicos. Varones que sobresalen sobre todos los mortales que miran al resto de sus compañeros de género con el desdén que Ussain Bolt me mira cuando voy a correr a la cinta del gimnasio.

Hoy os voy a presentar a uno de estos Dioses en la Tierra que tenemos la suerte de compartir con ellos. Os presento a un médico de Nueva York que se llama DOCTOR MIKE. Doctor Mike es un tío bueno, médico , estrella de Instagram (tres millones de seguidores) Y LA MEJOR PERSONA.

Esta es la cara que te encuentras cuando vas a su consulta. Acompañado, por supuesto, por una cita de Hipócrates. El Doctor Mike es un estudioso de la medicina clásica porque es el mejor.

Cuando no está salvando a un anciano o a un recién nacido, está posando como modelo. Porque no se puede perder un solo segundo de la vida en la Tierra sin vivirla completamente a tope si eres el Doctor Mike

No existe un humano más fotogénico que él. Lo único comparable es su mascota. Su perro es el Doctor Mike de los perros.

Seguido muy de cerca por su OTRO PERRO PERFECTO. Que es un excelente Husky…

Y un mejor fular

¿Qué tiene un rato libre? Pues se pone a cocinar para los pobres. ¿Por qué? Porque es el Doctor Mike y tú eres una basura humana

La gente imprime copias de Doctor Mike en cartón para intentar darle categoría a su hospital, a ver si cuela. Pero Doctor Mike se ríe de estas tretas en su cara

- Doctor , veo una mancha que me preocupa y que…

- Ssssh, perdona. Es que esta radiografía refleja bastante y se me está yendo la cabeza. MADRE MÍA QUÉ POMULAZOS

Aquí comprando comida. Hoy se siente guarrete y le apetece darse un caprichito en el súper. Asi que se pilla UNA MANZANA. Esto es lo que hay.

¿Quién se está corriendo un maratón por los enfermos? ESTE DOCTOR

Perdón. Tengo que dejar de escribir este artículo. Me ha dado un jamacuco. Voy a que me curen.