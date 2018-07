El Hematocrítico enviado especial en el Primark de Gran Vía

Estoy muy contento de anunciaros mi nueva faceta de reportero a pie de calle, acudiendo a eventos importantes siempre que LIOPARDO me lo pidan. Y mi primera misión fue inolvidable , y no lo digo sólo por las marcas y cicatrices literales y metafóricas que me ha dejado en el alma y en el cuerpo. Pocas veces se puede decir de pleno derecho que se ha asistido a un momento histórico para el país, pero la inauguración del PRIMARK de Gran Vía encaja completamente. Liopardo | Liopardo Barak y Michelle Obama llegaron ayer a primera hora y desfilaron por la Gran Vía. Fueron los encargados de cortar la cinta inaugural en una escena muy emotiva.

La llegada de los empleados del local a punto de abrir la tienda, recibidos por la multitud.

Una actuación musical amenizó la espera de la gente. Liopardo | Liopardo Los propios Minions, los auténticos, no se lo pudieron perder Liopardo | Liopardo La Primarkmania está en plena ebullición Colas y caos en la calle a la entrada del local. La gente estaba muy emocionada porque en la entrada estaban El Rubius, Justin Bieber , Cristiano Ronaldo y los Gemeliers regalando ipads , lo que explica la marabunta.