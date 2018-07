El arte claxxxico

Una recopilación de cuadros de arte clásico con temática sesuarl. Que no todo van a ser cuadros de santos y de vírgenes, ¿no? ¡Qué marcha me llevas, arte! Liopardo | Liopardo Lo de enseñar el coche nuevo para impresionar a las mujeres tiene más años de lo que se pensaba, como se ve en "Ven, que te voy a enseñar para qué te he traído al carro" Liopardo | Liopardo Cualquier situación es una buena excusa para pasar un rato loco. Hasta ver la luna Liopardo | Liopardo En "Si llego a saber que te traías al niño no habría traído al río los juguetes sexuales" se trama el tema de los planes que se frustran. Liopardo | Liopardo En "Prometiste que si llegabas a Santiago nos enseñabas la chorra" vemos a un hombre a punto de cumplir una promesa. Liopardo | Liopardo "Señor presumiendo de erección". Porque hay días que te gustaría que un pintor clásico estuviera allí para dejar ciertos eventos registrados para la posteridad Liopardo | Liopardo "La pila de los orgasmos". Se ha perdido la localización exacta de este lugar pero los arqueólogos siguen buscando. Liopardo | Liopardo "Me aburre tu pito" . La intención era buena, pero… Liopardo | Liopardo En "A quien le guste las tías en pelotas que levante la mano" vemos uno de las primeras experiencias de sondeo erótico. Liopardo | Liopardo El pintor de "Pintor Miope" no oculta sus intenciones. Sin embargo el de… Liopardo | Liopardo "Si ibas a pintar un paisaje para qué querías que me pusiera en pelotas" tenía otras. Le han pillado pero de lleno.