Dramas en febrero

Otro mes más, mi buzón se ha llenado deorreos enseñándome lo bien que se vive en este país y lo hermoso de las convivencias vecinales. Otro mes de Drama puro en los portales de España. ¡Acompañadme y limpiaos los pies antes! ¡Qué maravilla vivir en el portal que nos enseña. Así podría conocer a la alegre autora de esta nota. Aunque lo que es vivir allí y enfrentarse a esos movidones no me apetece nada. Liopardo | Liopardo En el portal detienen algo que la humanidad lleva buscando siglos. Ni más ni menos que la fórmula de la felicidad. Liopardo | Liopardo Elnos lleva al vientre de un crimen. El terrible robo de un grifo viejo y su terrible castigo : cachondeo público. Liopardo | Liopardo Un saludo al autor del cartel que nos traepor lo contemporáneo de su propuesta y su innovadora aportación con una mención al fenómeno viral “ caraanchoa”. Liopardo | Liopardo Everybody, Backstreet’s back en el portal depero que hagan menos ruido, coñe. Liopardo | Liopardo me dice que lo que cuelga del buzón de la foto que nos envía son unas bragas de abuela. Yo prefería no saberlo, la verdad. Liopardo | Liopardo