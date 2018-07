Dramas de octubre

Liopardo | Liopardo

¿Qué se lleva en el ámbito de la cartelería de portal? Algunas de las perlas que he recibido este mes de Octubre para colgar en mi blog Drama en el Portal. ADVERTENCIA: Es todo real Hay portales donde se han alcanzado momentos de verdadera transcendencia. Liopardo | Liopardo (foto Anónimo) A ver. Muy mal, lo que se dice muy mal…eso te lo parecerá a ti Liopardo | Liopardo (foto Iris) Hacía tiempo que en nuestro país no se hablaba de vivir por encima de nuestras posibilidades, pero a este vecino le han cazado de pleno.Premio para los vecinos que a pesar de comerse una movida muy molesta, aún tienen ganas de echar un cable emocional. Liopardo | Liopardo (foto Juan) Después de hablar de lo del banco, podemos también hablar de comprar un diccionario. Liopardo | Liopardo (foto Luis Mía) Un portal que parece Gran Hermano mezclado con Un mundo feliz. Liopardo | Liopardo (foto Marina Jarapo) Las cámaras invisibles te obligan a estar todo el rato sonriendo, incluso cuando te marches de este bloque con tus cosas para no volver jamás. Liopardo | Liopardo (foto Roberto Vilela) Y un chiste malo de la vieja escuela para cerrar tanto despropósito Liopardo | Liopardo (foro Rafa Demencia) MÁS HEMATOCRÍTICO: Más drama, más portales