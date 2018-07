Dramas de octubre: ¿Algún vecino esta criando saltamontes?

¿Cómo está trascurriendo el otoño en los portales del país? Mal, pero mejor que cómo está trascurriendo el propio país. Eso sí. En el portal deme cuesta entender cual es el problema. Alguien que se frota con algo …pero necesita papel….la verdad es que después de cientos y cientos de carteles y hay cosas que todavía se me escapan. Liopardo | Liopardo En el portal dela gente tiene muy claro cuáles son las ordenanzas. Y también muy claro lo que opinan de ellas. Liopardo | Liopardo En el portal detienen un grava problema con un vecino poco higiénico. Pero ya de paso hay que comentar que hay un melómano al que habría que darle un toque… Liopardo | Liopardo No se lo quiero decir adirectamente, pero el problema que tienen en su portal se llama PLAGA BÍBLICA Liopardo | Liopardo Me encanta el cartel del portal deANTES Liopardo | Liopardo Y DESPUÉS de la llegada al portal del vecino con un TOC. Liopardo | Liopardo