Dramas de noviembre: Un ratón en el trastero

Bajan las temperaturas pero no los ánimos en los portales de España (salvo en uno) Vamos con la cosecha mensual de Drama en el Portal, lo mejor de lo mejor de la realidad de la convivencia ciudadana Española. Hablando de cosecha, prefiero ésta que la del portal de. Al menos es más fácil de reciclar… Liopardo | Liopardo En el portal devive, por lo menos, Sherlock Holmes. O Grissom. ¡Qué capacidades deductivas arrolladoras! Liopardo | Liopardo También en el portal deparece que tienen complicaciones para distinguir a las personas de los animales. ¿O acaso todas las especies tienen derecho a la libertad de gemidos? Liopardo | Liopardo En el devive una gran mente criminal con un plan. Un plan que se ha ido a tomar por el saco a la mínima. El bien siempre triunfa. Liopardo | Liopardo En el detienen abierta la opción de críticas de usuario Liopardo | Liopardo En el dehan visto a un ratón. O no lo han visto. Es el Trastero de Schödinger Liopardo | Liopardo Ya habéis visto cómo está el patio, ¿no? Pues aún así, prefiero este mal rollo a la alternativa del portal de¡MAL ROLLO NO, BUEN ROLLO TAMPOCO! Liopardo | Liopardo