¿Dónde está el trabajo de fin de Máster de Cristina Cifuentes? 10 explicaciones posibles

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se ha metido en un lío. Se le acusa de haber falsificado sus notas y de haber obtenido un título de máster de manera irregular. Y que no pueda encontrar su trabajo de fin de máster (asegura que con tanta mudanza no lo tiene localizado) no le ayuda. Pero yo le creo, yo he perdido un montón de cosas. Así que… ¿dónde puede estar la tesis?

Aquí diez teorías posibles.

1 Se las comió su perro

Hey, a mí me pasó con unos deberes en quinto de EGB. Y yo no tenía perro, así que imagino que es muy posible.

2 En una caja de la mudanza

Es decir, ¿habéis abierto todas las cajas de vuestra última mudanza? ¿No tenéis siempre una con revistas, unas carpetas, unas agendas viejas y algunos papeles? Seguramente ella también, y puede que esté en alguna entre una guía de teléfonos y una colección de sellos.

3 En el cajón de los cacharros

¿No lo habrá puesto ahí, en ese cajón de una mesa de la cocina donde hay una bombilla, unas pilas, un cargador de un móvil viejo y un abrebotellas oxidado? Que mire bien

4 Detrás de la secadora

¿Lo habrá apoyado ahí a la vuelta del encuadernador, y se le habrá caído al apoyar la cesta de la ropa mojada? Esto me pasó a mí con una revista y tardé un huevo en darme cuenta

5 Calzando una mesa

Igual era un trabajo bastante sólido y sirvió para eso, repasa el salón, Cifuentes.

6 En el maletero

Juraría que la tenía en aquella bolsa amarilla, que está debajo de la caja de naranjas del pueblo… o a lo mejor en la bolsa del gimnasio, ¿ese día fue al gimnasio? ¡Mira en la bolsa!

7 La abdujeron los extraterrestres

Igual tenía información importante para ellos, no lo sé. Ahí lo dejo.

8 Se fue volando

A ver, tiene que estar en alguna parte. No sé… a lo mejor desarrolló esas habilidades y… NO SE… ¿Dónde la habrá metido?

9 Encima de la mesa del despacho

¡Pero cómo no la vi, si estaba allí!

10 Eeeeh, no existe

A ver. Esto no puede ser. Porque entonces esto significaría que una universidad española ha falsificado una titulación para ayudar a un político y eso NO, ¿NO? No será verdad….