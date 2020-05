El Presidente acaba de salir en la tele diciendo que los turistas son bienvenidos a partir de Julio. Las terrazas y las playas están abarrotadas. La publicidad del gobierno en la portada de todos los periódicos dice que ya SALIMOS más fuertes. Y me pregunto yo… ¿aquello del coronavirus, del confinamiento…realmente existió?

¿Hubo una época en la que no podíamos salir a la calle y la gente se peleaba por papel higiénico?

¡Claro que la hubo! Pero esa es la Fase 0.

Ahora todo el país está en la Fase 2, o en la Fase 1 Edición Especial Madrid y Barcelona DELUXE PLUS. Así que no hay que preocuparse tanto… virus, qué virus? A COMPRAR, HOMBRE, QUE YA SE TE ESTÁ ACUMULANDO LA PASTA EN LA CARTERA DE NO SALIR

Ahora una guía para recordar la diferencia entre fases :

1)

- Fase 0 :

Cuando te traigan la compra a domicilio, desinfecta todos los productos y esteriliza las superficies que tocan la bolsa y el pomo de la puerta al abrir

- Fase 2 :

Ponte desodorante antes de ir a IKEA

2)

- Fase 0 :

Prohibidos todos los espectáculos y la apertura de cualquier local de ocio

- Fase 1 :

Sólo se puede bailar pogo en los conciertos de 22:00 a 8:00 de la mañana. Los mayores de 70 deberán bailar pogo con mascarilla.

3)

- Fase 0

No puedes visitar a nadie nunca bajo ningún concepto. Olvídate de ver a familiares o seres queridos con los que no convivas.

- Fase 2 :

Recuerda : quince es el límite de colegas que os podéis sentar en la terraza de la piscina

4 )

- Fase 1:

Los niños pueden ir a jugar a la calle sin tocar nada, durante una hora al día a 1 kilómetro de su casa. Sólo con un adulto

- Fase 2 :

Los niños sólo pueden babar 20 pelotas cada uno de la piscina de pelotas del parque infantil

5)

- Fase 0

No salgas de tu casa nunca a nada

- Fase 2

Bienvenidos, turistas japoneses. Nuestras playas son vuestras

No, los de Córdoba no pueden ir a ver a sus hermanos a Granada

6)

- Fase 1

El virus está en el aire, está en los pomos. Está en todas partes. No hace falta llevar mascarilla.

- Fase 2

Apenas hay rastros del virus en las ciudades, los contagios están al mínimo. Mascarilla obligatoria.

7)

- Fase 0

Evita pedir comida a domicilio. Los repartidores pueden estar contaminados y poner en peligro la vida de mucha gente.

- Fase 2

Aprende dónde reclamar si al repartidor se le olvida el juguetito del Happy Meal al que tienes derecho porque lo has pagado.

8)

- Fase 0

Salgamos todos juntos a aplaudir por los sanitarios. Juntos saldremos más fuertes de esto.

- Fase 2

La manifestación contra el gobierno será a las 20:00. La de a favor del gobierno a las 21:00. La manifestación de los equidistantes a las 22 y la manifestación contra la equidistancia será a las 23. Importante organizarse.

9)

- Fase 1

Si te ves obligado a trabajar porque trabajas en un servicio esencial, evita el contacto corporal. Mantén dos metros de separación. No mires a los ojos a nadie.

- Fase 2

Lávate los dientes antes de ir esa orgía que organizaban en Tinder

10)

- Fase 0

El mensajero dice que no estabas en casa cuando llegó con tu paquete

- Fase 2

Ahora menos