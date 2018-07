Del origen gallego de todas las fiestas

Liopardo | Liopardo Una instantánea tomada segundos antes del comienzo del incidente

Los gallegos estamos hartos. HARTOS. Primero vinieron los americanos a robarnos nuestro Samaín, una fiesta tradicional ancestral de calabazas decoradas con velas en el día de difuntos, la cambiaron un poco y PIM PAM PIM PAM "inventaron" el Halloween. (Pontevedra, 1950) ¿Y ahora nos la quieren volver a hacer? ¡VAMOS ANDA! El Black Friday no es más que una versión americanizada de otra tradición nuestra ancestral. O Venres Escuro era el día en el que en los mercadillos de las aldeas de montaña de Ourense se ofrecían a mitad de precio las gallinas cojas. Pero es que si solo fuera esto… Este señor de Rianxo se pilló una vespa muy guapa en el Black Friday del taller. Cyber Monday es la apropiación de la típica expresión gallega de gratitud al Señor tras sobrevivir a los 10 platos de una boda de la zona (más aperitivos, más postres). Señor, danos fuerzas. ¿Qué es Marmota Day si no más que un homenaje retorcido a Mar Mota, la señora de Carnota a la que todos los inviernos sus vecinos le preguntaban su opinión sobre el parte meteorológico? "Vai facer un frío de carallo" (Mar Mota, 1960) ¿Es casualidad que precisamente fuera en 7 de Julio, el día de su santo, que la señora Fermina de Vilaboa muriera atropellada por sus propias vacas en un incidente que recuerda sospechosamente a la "tradición" de San Fermín? En Galicia ni Papa Noel ni Reyes Magos ni leches. En Galicia aparecía un señor por las casas que magreaba a los niños mientras dormían para ver si estaban gorditos. Y lo mejor de este último. ES QUE NO ME LO HE INVENTADO